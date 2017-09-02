Польша очень хочет репараций — теперь и от России

Замминистра юстиции заявил, что россияне тоже должны нести ответственность за то, что они сделали Польше

Мосиньский, в частности, напомнил, что в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал выплату Польше 30 миллионов рублей золотом. Депутат подчеркнул, что эти деньги не были выплачены. По его мнению, Россия, «будучи наследницей СССР», должна задуматься над деталями Рижского договора.



«Россияне тоже должны нести ответственность за то, что они сделали Польше», — заявил замминистра юстиции Польши Патрик Який.



Мирный договор РСФСР и Украины с Польшей был подписан в Риге 18 марта 1921 года. По его условиям граница Польши прошла значительно восточнее «линии Керзона», захватывая около трех тысяч квадратных километров в Полесье и на берегу Западной Двины с населением почти 14 миллионов человек (в большинстве, белорусов и украинцев).



За вклад в экономику Российской империи Польша потребовала 300 миллионов рублей золотом и две тысячи паровозов. Советская сторона согласилась на 30 миллионов плюс 300 паровозов европейской колеи, 435 пассажирских и 8100 товарных вагонов.



Стороны взаимно гарантировали невмешательство во внутренние дела друг друга и обязались не разрешать пребывания на своей территории организаций и сил, враждебных другой стороне. Польша должна была предоставить украинцам и белорусам языковые и культурные права.



Однако, вскоре у советской стороны возникли претензии к польской стороне по вопросам выполнения Польшей условий договора, в связи с поддержкой польским правительством антисоветских группировок, задержками с возвращением советских военнопленных и неблагоприятной ситуацией в лагерях для советских военнопленных.



Кроме того, Польша фактически отказалась соблюдать договоренности о равноправии русских, украинцев и белорусов, проживавших в Польше, и еще зимой 1920 года начала проводить политику полонизации новых окраин. В 1924 году СССР заявил, что «преследования национальных меньшинств приняли массовый и систематический характер». Варшава отклонила эти претензии, объявив их вмешательством во внутренние дела.