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МИД напомнил японской прессе о российских законах на Курилах
На Курильских островах в полном объеме действует законодательство России, заявил замглавы МИД страны Игорь Моргулов. Он подчеркнул, что проекты совместной хозяйственной деятельности России и Японии должны соответствовать законам России, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Токио симбун». Москва намерена добиваться от Токио признания итогов Второй мировой войны. Позиция России по вопросу мирного договора не изменилась. Сотрудничество в сфере экономики может укрепить доверие между Россией и Японией и «стать шагом на пути к заключению мирного договора», сказал Моргулов.
Напомним, в конце июня бизнес-миссия из Японии впервые прибыла на Курилы.
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