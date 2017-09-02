В Госдепе отреагировали на возможные обыски в консульстве РФ

В Госдепе США отказались комментировать возможные обыски в консульстве РФ в Сан-Франциско, предложив обратиться с соответствующим вопросом к ФБР

Ранее на сайте МИД РФ был опубликован комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в котором говорилось о планах ФБР провести 2 сентября обыски в российском генконсульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников.

Захарова назвала планы Федерального бюро расследований вторжением и подчеркнула, что данные действия отяготят и без того сложную атмосферу двустороннего диалога.