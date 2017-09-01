Урок Путина: нужен прорыв, иначе нас сомнут

Выступая в Ярославле с открытым уроком «Россия, устремленная в будущее», Владимир Путин обращался к школьникам. Но на самом деле речь президента в День знаний отражала его понимание того, что такое Россия — в прошлом, настоящем и будущем. Его веру в Россию и призыв к прорыву, к рывку — перед лицом стоящих перед нами вызовов.

Владимир Путин впервые выступал с лекцией в формате всероссийского открытого урока. За 11-минутным выступлением последовал диалог с участниками форума «Проектория». Было видно, что президенту нравится новый формат общения с школьниками и студентами — а в разговоре участвовали не только собравшиеся в зале, были и прямые видеовключения. Путин отдельно отметил, что теперь уже представители многих ведущих отечественных компаний, что называется, бегают за талантливыми студентами, а не они за ними.

Президент говорил, как важно сделать выбор и быстрее определиться с будущей профессией, чтобы потом добиться в ней большего, интересовался конкретными темами и проектами, которыми занимаются его юные собеседники: от искусственного интеллекта до космического ядерного двигателя. Да и сам с воодушевлением рассказывал о том, что со временем можно будет долететь от Калининграда до Владивостока за полчаса.

Но центральным в выступлении Путина оказалось осмысление того, что именно через понимание прошлого мы получим ответ на вопрос, какое нас ждет будущее.

Причем эта часть выступления Путина, судя по всему, отчасти родилась экспромтом. На мысли о прошлом его навел сам Ярославль — городу более тысячи лет, а наша страна, напомнил президент, существует еще больше, гораздо больше. Сказанное Путиным дальше стоит процитировать подробно:

«Посмотрите, далеко не все страны, не все народы смогли пройти такое испытание временем, существовать, развиваться, преодолевать трудности и укреплять себя более чем тысячу лет.

А эту тысячу лет наши предки, поколения, которые жили до нас, предприняли колоссальные усилия для того, чтобы наша страна стала той державой — могучей, великой державой, — какой она является сегодня, вышла к Тихому океану, добилась высоких результатов в науке, технике, образовании.

Все последующие поколения, а это избитая фраза, вы много раз ее слышали, всегда лучше, чем предыдущие, добиваются большего. И это правда. Только это вполне естественно, потому что новые поколения приходят на тот фундамент, который был создан предыдущими.

Знания стали шире, глубже; техника стала сложнее, интереснее, это создает возможности для нового шага. Но ваша задача — не просто сделать что-то новое. Это само собой разумеется, оно будет новым на базе того, что создано раньше. Ваша задача — сделать принципиально новый шаг.

Жизнь — она, как говорят, сложна и многообразна. Всегда сложна с точки зрения конкуренции. Конкуренция всегда очень сильная и мощная, но сегодня посмотрите, как активно развивается мир. Мы говорим: „Наша страна большая, могучая, великая“.

Все правда, и все соответствует действительности. Но посмотрите, как мир развивается. Есть страны, которые по количеству населения несопоставимо больше нашей страны. Есть страны, государства, где технологии, современные способы управления гораздо эффективнее, чем у нас.

Но возникает вопрос: если мы существуем более тысячи лет, так активно развиваемся и укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. Это что-то — это внутренний „ядерный реактор“ нашего народа, нашего человека, русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, о которой Гумилев говорил в свое время, которая толкает нашу страну вперед.

Вам, тем, кто сейчас вступает в активную жизнь, нужно иметь это в виду, знать это и добиваться не просто лучших результатов, чем прежние поколения, а качественно лучших, и не только по сравнению с тем, что было сделано в нашей стране, но и по сравнению с нашими конкурентами во всем мире. Я не говорю про всяких врагов, сейчас не будем говорить о грустном. Говорю о конкурентах, а конкуренция всегда очень мощная.

У нас есть такая избитая фраза: это мы сделали не хуже, чем где-то в другом месте. Мы лучше должны делать всегда именно в силу тех обстоятельств, о которых я только что сказал. И по населению есть страны более мощные, чем мы, и по технологиям, по способам управления. Для того чтобы нам и дальше сохранить свой суверенитет, сделать жизнь наших людей и будущих поколений, ваших детей и внуков, лучше, чем сегодня, нужно добиваться качественного продвижения вперед».

О чем говорит Путин? О том, что наш народ и его государство существуют больше тысячелетия не просто так. Не потому, что нам повезло или все так могут. Нет — потому, что у нас есть внутри «ядерный реактор», пассионарность, которая позволяет двигаться вперед. Это можно назвать волей, характером, силой — но русские действительно доказали, что они упрямо продвигаются вперед, падают, потом встают и выбираются даже из самых безнадежных ситуаций. Эти качества относятся, естественно, и к русскому народу, и к его государству.

Которое буквально на наших глазах рухнуло, развалилось — и многим казалось, что оно будет дробиться и разваливаться и дальше. Но вместо этого оно стало собираться с силами, не только физическими, но и умственными, и душевными — и начало возрождаться.

«Встает с колен» стало уже затасканной метафорой. На самом деле мы потушили пожар, который грозил сжечь весь наш дом до основания. И стали отстраивать заново — что-то восстанавливая по старым чертежам, что-то строя уже по новым проектам, придуманным нами или позаимствованным у заграницы. Что-то было полезным, что-то не очень, а что-то просто вредным.

Ведь мы не только строили у себя заводы по сборке чужих автомобилей, но и копировали чужие реформы в образовании и здравоохранении, которые не работают на Западе, внедряли финансово-банковскую систему, которая своей «торговлей воздухом» довела и саму западную экономику до кризиса.

Но этот этап уже закончен — и об этом и говорит Путин. Он призывает не делать «не хуже иностранного» — он говорит о том, что нужно делать лучше всех. То есть мы должны совершить качественный рывок, качественный прорыв. Путин прямо не говорит о том, что нам нужен прорыв, подобный космической программе, но по сути он имеет в виду именно это. И сделать это нужно не из-за какой-то прихоти или амбиций — а потому что в противном случае нас сомнут, раздавят, мы исчезнем.

Да, именно об этом говорит Путин, когда в качестве причин для прорыва указывает — «для того, чтобы сохранить свой суверенитет». Это сказано не для придания излишнего пафоса — Путин дважды напоминает, что есть страны, которые гораздо больше и мощнее нас. И по населению, и по технологиям, причем как промышленным, так и управленческим. Понятно, что речь идет и о Китае с США, и о Германии с Японией. Путин переводит разговор в область конкуренции между странами, специально оговариваясь, что не затрагивает тему врагов — но и в терминах конкуренции угрозы не становятся меньше.

Мы действительно потеряем суверенитет, если проиграем конкуренцию — геополитическую, военную, экономическую, научную, идейную, духовную. Русская цивилизация и даже наша сегодняшняя страна слишком велики, чтобы проиграть на поле боя, да и ядерный щит никто не отменит — но инфраструктурное, научное и даже физическое топтание на месте приведут нас к краху.

Физическое — это отсутствие ощутимого прироста населения, то есть не увеличение, а вымирание русского народа. Научное — это зависимость от внедрения чужих изобретений и технологий.

Инфраструктурное — это отсутствие условий жизни, достойных 300 миллионов человек. Которые должны населять Россию к концу XXI века.

И если мы ставим перед собой такие цели, то уже к середине этого столетия мы будем летать из Камчатки в Карелию за полчаса, а изобретенный нами искусственный интеллект сделает нас «властелинами мира» — нашего, русского мира.

Альтернативы у нас все равно нет — потому что в противном случае через сто лет будет мир без России. Что нам нужно для качественного рывка? По сути, только одно — нужно научится грамотно использовать энергию, вырабатываемую нашим внутренним «ядерным реактором». Который максимально эффективно работает только в режиме общего дела, общих идеалов, общих ценностей.