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Захарова: в консульстве РФ в Сан-Франциско проводятся мероприятия по консервации здания
Фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Персонал генерального консульства РФ в Сан-Франциско проводит мероприятия по консервации здания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу к консульству подъезжал пожарный расчет. Вызов был спровоцирован дымом, который поднимался с территории диппредставительства. По данным службы противопожарной охраны города, дым шел из трубы камина.
" И тут же посыпались вопросы американских журналистов о том, что за струйка дыма поднимается над российским генконсульством, — написала Захарова на своей странице в Facebook. — Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое".
Захарова назвала инцидент с вызовом пожарного расчета к зданию консульства " цирком" и " новым витком травли". Она отметила, что работникам посольства вместо исполнения своих непосредственных обязанностей приходится проводить экстренную консервацию здания.
" Хотя нет. Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен" , — заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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