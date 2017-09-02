Захарова: в консульстве РФ в Сан-Франциско проводятся мероприятия по консервации здания

Персонал генерального консульства РФ в Сан-Франциско проводит мероприятия по консервации здания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В пятницу к консульству подъезжал пожарный расчет. Вызов был спровоцирован дымом, который поднимался с территории диппредставительства. По данным службы противопожарной охраны города, дым шел из трубы камина.



" И тут же посыпались вопросы американских журналистов о том, что за струйка дыма поднимается над российским генконсульством, — написала Захарова на своей странице в Facebook. — Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое".



Захарова назвала инцидент с вызовом пожарного расчета к зданию консульства " цирком" и " новым витком травли". Она отметила, что работникам посольства вместо исполнения своих непосредственных обязанностей приходится проводить экстренную консервацию здания.

