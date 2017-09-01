Эксперт: биометрический контроль на Украине перерастёт в визовый режим



Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал появление на Украине биометрического контроля для иностранных граждан на границе. По его словам, это ещё один шаг, предпринятый киевским режимом, который направлен на разрушение связей между Россией и Украиной.

«Я рассматриваю все эти меры, как желание украинского руководства разрушить то количество простых человеческих связей между гражданами России и Украины, которые существуют ещё пока на сегодняшний день. Это стремление максимально демонизировать нашу страну, народ и сделать внушаемым электорат в преддверии выборов.



Возможно, в скором времени схема с биометрическими паспортами и предуведомлением перерастёт в полноценный визовый режим», — считает он.



Безпалько также добавил, что Россия будет вынуждена прибегнуть к контрмерам.



По его словам, существует много инструментов, с помощью которых можно было бы ответить Украине.



«Можно ввести ряд мер, которые сделают не то чтобы невозможным въезд гражданам Украины на территорию России, но, например, платным. Пусть граждане Украины, если они въезжают сюда по работе, оплачивают пересечение границы. Или можно ввести ограничения, которые ударят по пока ещё торгующим на территории России украинским предприятиям. На самом деле, инструментов очень много. Надо спокойно сесть и посмотреть, какие из них наименее болезненны для России и наиболее чувствительны для Украины», — заключил он.

