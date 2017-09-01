В Госдуме придумали ответ на новые меры Украины



Москва может потребовать от украинских граждан предварительно информировать о прибытии в Россию. С таким заявление выступил председатель комитета

Москва может потребовать от украинских граждан предварительно информировать о прибытии в Россию. С таким заявление выступил председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Калашников уточнил, что выступает против введения биометрического контроля на границе для украинских граждан, так как это лишь усложнит коммуникацию между простыми людьми.

