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В Госдуме придумали ответ на новые меры Украины
Москва может потребовать от украинских граждан предварительно информировать о прибытии в Россию. С таким заявление выступил председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Калашников уточнил, что выступает против введения биометрического контроля на границе для украинских граждан, так как это лишь усложнит коммуникацию между простыми людьми.
1 сентября президент Украины Пётр Порошенко ввёл с 2018 года биометрический контроль для иностранцев на границах. Глава государства потребовал разработать методы предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и внести в перечень стран миграционного риска Россию. В Раде неоднократно звучали призывы ввести с Россией визовый режим. В Москве обещали отвечать на все подобные меры Киева взаимностью.
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