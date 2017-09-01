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Украина ужесточила правила въезда для россиян
Власти Украины ужесточили правила въезда на территорию страны для россиян. Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко был опубликован на официальном сайте главы государства.
Таким образом Порошенко поручил кабмину и Службе безопасности страны принять меры по усилению контроля въезда и выезда иностранцев.
" Обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мероприятий по усилению контроля за въездом на Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" , — говорится в документе.
В частности, речь идет о том, что въехать на Украину смогут иностранцы с биометрическими паспортами. Для граждан России будет введена дополнительная регистрация перед посещением страны. Новые правила будут действовать с 1 января 2018 года.
Напомним, что среди предложений также фигурировало введение визового режима для россиян. Однако Киев посчитал, что подобное решение может негативным образом отразиться на украинских гражданах.
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