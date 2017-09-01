Путин рассказал, кто станет властелином мира

Президент России Владимир Путин похвалил бурятских школьников за разработку робота с искусственным интеллектом.

По его словам, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, тот станет «властелином мира».

«Это будущее не только России, но и всего человечества. Это и плохо прогнозируемые угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Очень не хотелось бы, чтобы монополия на искусственный интеллект оказалась в одних руках», — рассказал президент.

Путин проводит открытый урок целеполагания «Россия, устремленная в будущее» на форуме «Проектория».