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Путин рассказал, кто станет властелином мира
Президент России Владимир Путин похвалил бурятских школьников за разработку робота с искусственным интеллектом.
По его словам, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, тот станет «властелином мира».
«Это будущее не только России, но и всего человечества. Это и плохо прогнозируемые угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Очень не хотелось бы, чтобы монополия на искусственный интеллект оказалась в одних руках», — рассказал президент.
Путин проводит открытый урок целеполагания «Россия, устремленная в будущее» на форуме «Проектория».
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