Российское посольство в США отказалось «скатываться к истерии»

Российское посольство в США заявило, что надеется на нормализацию двусторонних отношений даже после закрытия консульства в Сан-Франциско. Соответствующее сообщение размещено на сайте диппредставительства.

«Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный, — говорится в тексте. — К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США».

Как отметили российские дипломаты, они не собираются «скатываться к истерии и краю конфронтации», а намерены и дальше работать на благо России и США.

31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке — это торговые представительства. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.