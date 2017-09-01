Лавров не будет баллотироваться в президенты России в 2018 году

Выступая в пятницу в МГИМО и отвечая на вопрос студентки о том, не рассматривает ли он себя в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, министр указал, что " нет, не рассматриваю".

" Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным и я вижу, что у нас есть еще целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте. И то, что наше министерство активно этим занимается, я считаю самым главным в своей жизни" , — добавил он.