Главные события у вас в почте
"Ответим жестко": Лавров пригрозил США
Москва ответит на требование Вашингтона закрыть российское генконкульство в Сан-Франциско «жёстко». С таким заявлением выступил Сергей Лавров. Слова министр иностранных дел России передаёт РИА Новости.
«Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами», — заявил Лавров.
Лавров добавил, что Россия не намерена ссориться с США, а лишь отвечает на действия администрации Белого дома. По словам министра, Москва не станет торопиться с принятием ответных мер. Действия США будут проанализированы.
31 августа американские власти потребовали Россию к 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил Сергею Лаврову. В качестве ответной меры первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил сократить число сотрудников американской дипмиссии в России. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США вступили с Россией в «горячую фазу дипломатической войны».
28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена с 1 сентября только в Москве.
В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента». Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Кремле все обвинения во влиянии на президентскую кампанию в США отрицают.
Оставить комментарий
Последние новости
-
РИА Новости
-
Капитал страны
-
Деловая газета "Взгляд"