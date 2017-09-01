«Ответим жестко»: Лавров пригрозил США



Москва ответит на требование Вашингтона закрыть российское генконкульство в Сан-Франциско «жёстко». С таким заявлением выступил Сергей Лавров . Слова министр иностранных дел России передаёт РИА Новости

«Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами», — заявил Лавров.



Лавров добавил, что Россия не намерена ссориться с США, а лишь отвечает на действия администрации Белого дома. По словам министра, Москва не станет торопиться с принятием ответных мер. Действия США будут проанализированы.



28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена с 1 сентября только в Москве.

