Собчак ответила на сообщения СМИ о возможном участии в выборах президента



Ранее газета " Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов сообщила, что соперником Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сообщил, что рассматриваются пять-семь кандидатур для этого. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом Собчак.

Комментируя данную публикацию в Instagram, Собчак подчеркнула, что издания " не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента. " Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом" , — написала она.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии Путина в кампании 2018 года. В начале августа глава государства был с рабочей поездкой в Бурятии. В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом был поврежден при пожаре. В конце своего рассказа он добавил: " У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост". Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.



