Пустые слова: эксперт прокомментировал заявление Порошенко об отделении Крыма

Политолог Петр Абросимов считает, что петиция об отделении от Украины Крыма каналом так и останется петицией, а Киев не станет предпринимать конкретных шагов. Об этом эксперт рассказал в беседе с " ПолитЭкспертом ".

" Разговоры о стенах, ручных островах, железном блоке от России, конечно, изрядно веселят. Украина делает все, чтобы насолить Москве, причем в 99% случаях — это только слова и популизм" , — считает эксперт.

По мнению Абросимова, Киев злят успехи России по строительству Крымского моста.