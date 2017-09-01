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Пустые слова: эксперт прокомментировал заявление Порошенко об отделении Крыма
Фото: ТАСС
Политолог Петр Абросимов считает, что петиция об отделении от Украины Крыма каналом так и останется петицией, а Киев не станет предпринимать конкретных шагов. Об этом эксперт рассказал в беседе с " ПолитЭкспертом".
" Разговоры о стенах, ручных островах, железном блоке от России, конечно, изрядно веселят. Украина делает все, чтобы насолить Москве, причем в 99% случаях — это только слова и популизм" , — считает эксперт.
По мнению Абросимова, Киев злят успехи России по строительству Крымского моста.
Напомним, ранее на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, авторы которой призвали отделить Крым от Украины судоходным каналом.
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