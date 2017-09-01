Трамп лично принял решение закрыть российское консульство в Сан-Франциско

" У президента нет планов обсуждать это решение" , — сообщил представитель администрации, отвечая на вопрос, планирует ли Трамп в ближайшее время провести телефонный разговор с российским лидером для обсуждения принятого решения.



Он отметил, что Трампу " были представлены варианты, подготовленные его командой по нацбезопасности, и он лично принял это решение".



США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.



Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.