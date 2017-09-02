Россия закрывает в США три дипмиссии на фоне сообщений о предстоящем обыске

Россия к субботе должна по требованию американской стороны закрыть три своих представительства в США, включая генеральное консульство в Сан-Франциско. Фактически у российских дипломатов остается всего несколько часов для того, чтобы собрать вещи и освободить помещения, где их деятельность отныне будет запрещена на неопределенный срок.





По заявлению МИД РФ , уже в субботу спецслужбы США намерены провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.



Последнее решение американских властей, принятое лично президентом Дональдом Трампом и объявленное 31 августа, стало продолжением " дипломатической войны" , начатой по инициативе Вашингтона еще в декабре прошлого года. Тогда администрация бывшего президента США Барака Обамы распорядилась выслать из страны в течение трех дней 35 российских дипломатов и фактически арестовать две " посольские дачи" в нарушение всяких международных норм. Основанием стали обвинения РФ во " вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. Доказательств этому не было предъявлено ни тогда, ни позднее.

Россия в ответ на это спустя полгода предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. На это в Белом доме потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. О высылке сотрудников при этом речи не идет.



Обыск после захвата





В течение пятницы российские дипломаты готовились к закрытию объектов. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как из здания торгпредства на Коннектикут-авеню в Вашингтоне вывозили коробки, которые затем везли в посольство России.

В Нью-Йорке собраться было проще: там россияне арендовали под нужды отделения торгпредства помещение, где работали всего несколько человек.



В свою очередь генконсульство в Сан-Франциско до 13.00 местного времени продолжало выдавать гражданам готовые паспорта. По информации американских СМИ днем из здания шел дым, из-за чего на место даже вызвали пожарных. Каких-либо комментариев с российской стороны на эту тему не последовало.



Помимо служебных вещей и документов, дипломатам и членам их семей пришлось спешно собирать и личные вещи, поскольку многие из них проживали на территории миссии. Делать это пришлось на фоне поступившей информации о том, что в этих помещениях скоро пройдет обыск.





" Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения" , — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой , опубликованном в пятницу вечером.



По ее словам, речь идет о " вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР ".

Как отметила высокопоставленный дипломат, требование властей США от РФ закрыть дипломатические объекты в этой стране создает прямую угрозу для безопасности российских граждан.



" Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России" , — подчеркивается в комментарии.



Стоит отметить, что шестиэтажное здание генконсульства РФ расположено в самом центре Сан-Франциско. Советские, а затем российские дипломаты занимали его с 1972 года.



Особняк торгпредства РФ в Вашингтоне, построенный еще в 1911 году, также находится в престижном районе столицы США. Стоимость здания по приблизительным оценкам составляет миллионы долларов. С 1975 года здание принадлежало Торговому представительству СССР, а позже — Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.



Отвечать жестко, но в клинч не входить



В Москве с сожалением восприняли действия Вашингтона и заявили, что спокойно подумают, как можно ответить на них.





" Речь идёт о дальнейшей эскалации напряжённости в двустороннем контексте, мы сожалеем об этом, и естественно, спокойно подумаем о том, каким образом мы бы могли ответить" , — сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков

" То, что они закрывают торгпредства — что это? Готовность к развитию торгово-экономических отношений? Или что… Сигнал не о том, чтобы развивать отношения, а сигнал о том, чтобы их топить и дальше… Не только собственность отняли, но и затрудняют функции, деятельность нашего посольства, диппредставительств. Будем думать, как ответить. С одной стороны, конечно, не хочется вообще в клинч входить, глупость какая-то, кто-то должен проявить благоразумие и остановить все это" , — добавил Ушаков.





В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Москва будет жестко отвечать на меры США в отношении РФ, которые наносят России ущерб.



" Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами" , — сказал министр, выступая в пятницу в МГИМО

По словам Лаврова, Москва искренне хочет, чтобы " двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной". " Но как вы знаете, для танго нужны двое, пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс" , — отметил глава МИД РФ.



" Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам" , — сказал Лавров.



Посольство России в Вашингтоне заявило, что РФ не собирается скатываться к истерии и краю конфронтации с США, будет продолжать работать на благо двух стран.





" Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный. К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США" , — говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.

Дипломаты отметили, что российская сторона " по-прежнему рассчитывает, что заявленный американским руководством настрой на нормализацию двусторонних отношений контактов в итоге будет реализован".



" Со своей стороны не собираемся скатываться к истерии и краю конфронтации. Будем продолжать работать на благо двух стран" , — подчеркивается в заявлении.

