Напомним, что Вашингтон накануне вечером объявил о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств: со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Дипмиссия РФ лишена возможности пользоваться шестью объектами в США, подытожил помощник президента.

— Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают генконсульства. То есть пять объектов, которые находились в нашей собственности, американцы забрали. Пять объектов, которые были награждены дипломатической неприкосновенностью, — сказал он журналистам. Еще забрали одну точку — офис торгпредства в Нью-Йорке, который мы арендовали… Это просто рейдерский захват какой-то.

Эти действия вызывают «досаду и сожаление», поделился представитель Кремля.

— Мы будем думать, как отвечать, — сказал Ушаков. — С одной стороны, конечно, не хочется вообще в клинч входить, потому что кто-то должен проявить благоразумие и прекратить такое тяжелое состояние наших двусторонних отношений…

Помощник президента РФ также заметил, что США, потребовав закрытие Генконсульства России в Сан-Франциско, доставили неудобство своим же гражданам. Ведь Генконсульство, в первую очередь, работает на то, чтобы давать визы. За прошлый год было выдано 16 тысяч виз.

— Непонятно, зачем это делается, — добавил представитель Кремля.

— Речь идет о дальнейшей эскалации напряжённости в двустороннем контексте, мы сожалеем об этом, и естественно, спокойно подумаем о том, каким образом мы бы могли ответить, — резюмировал он.