Эколог США не смог изучить дым из трубы генконсульства РФ в Сан-Франциско



Вслед за пожарными на дым из трубы генерального консульства России в Сан-Франциско отреагировала экологическая служба США. К зданию закрывающегося по распоряжению местных властей российского дипломатического учреждения прибыл инспектор. Его задачей было проверить состав воздуха, сообщило агентство Associated Press

Экологическому чиновнику выполнить свою миссию не удалось, поскольку к его приезду дым из трубы уже не шел.



Представитель охраны природы США уехал восвояси, не составив актов о каких-либо нарушениях.

