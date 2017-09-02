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Эколог США не смог изучить дым из трубы генконсульства РФ в Сан-Франциско

В США не смогли выяснить, откуда дым над генконсульством РФ
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Вслед за пожарными на дым из трубы генерального консульства России в Сан-Франциско отреагировала экологическая служба США. К зданию закрывающегося по распоряжению местных властей российского дипломатического учреждения прибыл инспектор. Его задачей было проверить состав воздуха, сообщило агентство Associated Press.
Экологическому чиновнику выполнить свою миссию не удалось, поскольку к его приезду дым из трубы уже не шел.
Представитель охраны природы США уехал восвояси, не составив актов о каких-либо нарушениях.
Последние действия американских властей в отношении российских дипломатов с юмором и грустью прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Associated Press
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Мария Захарова
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