К генконсульству России в Сан-Франциско направили инспектора из-за дыма



Агентство, контролирующее качество воздуха, направило к закрывающемуся генконсульству РФ в Сан-Франциско инспектора из-за идущего из трубы дыма, передает агентство Ассошиэйтед Пресс



Ранее сообщалось, что по этой же причине к зданию вызывали пожарных. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что производятся мероприятия по консервации закрывающегося здания генконсульства РФ в Сан-Франциско.

По данным агентства, инспектор должен был провести проверку в связи с возможным загрязнением воздуха. Отмечается, что когда инспектор прибыл к генконсульству, он не увидел ни дым, ни возможные нарушения.



В пятницу температура воздуха в Сан-Франциско достигла 38 градусов, в связи с чем были введены ограничения на использование каминов и мангалов, сжигание пластиковых или других вредных материалов.





Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию.

Госдеп потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.