Власти США взяли под контроль часть генконсульства России в Сан-Франциско

Служебная часть генерального консульства России в Сан-Франциско находится под контролем властей США. В настоящее время она оцеплена полицией, сообщил генконсул Сергей Петров . Американские власти США взяли под контроль служебную часть генерального консульства России в Сан-Франциско. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул Сергей Петров. По его словам, территория дипмиссии в данный момент оцеплена полицией.

Ранее СМИ сообщали о том, что к зданию генконсульства РФ в Сан-Франциско подъехали машины с американскими правительственными номерами. Петров добавил, что в жилой части продолжают жить сотрудники. Они могут оставаться там вплоть до своего отъезда, но не позднее первого октября именно этот срок установили американские власти. Происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм, — подчеркнул Петров.

По факту выходит, что мы были выселены из своей квартиры, и американская сторона это признает, уточнил генконсул. Теперь, отметил Петров, дипломаты будут сворачивать все текущие административно-хозяйственные дела, в том числе — отказываться от аренды квартир, закрывать счета и продавать автомобили.

Приоритет заключается в том, чтобы люди могли собраться и переехать на новое место работы в США или вернуться в Россию, заключил он. Напомним, в субботу в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне прошли обыски. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, это стало черным днем в истории американской дипломатии. Она подчеркнула, что действия Вашингтона являются политическим заказом, а также сообщила, что власти США хотят выкупить у Москвы дипсобственность.