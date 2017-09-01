В Москве назвали рейдерским захватом решение США по дипсобственности России

Помощник российского президента Юрий Ушаков считает рейдерством решение Вашингтона лишить Россию объектов дипломатической собственности. Об этом он заявил на брифинге, передает в пятницу, 1 сентября, РИА Новости

«Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. (…) Всего шесть точек забрали, пять — наша собственность, один — аренда. Просто рейдерский захват какой-то», — заявил он.