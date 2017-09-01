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В Москве назвали рейдерским захватом решение США по дипсобственности России

Кремль: США продолжают «громить» отношения с Россией
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Помощник российского президента Юрий Ушаков считает рейдерством решение Вашингтона лишить Россию объектов дипломатической собственности. Об этом он заявил на брифинге, передает в пятницу, 1 сентября, РИА Новости.
«Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. (…) Всего шесть точек забрали, пять — наша собственность, один — аренда. Просто рейдерский захват какой-то», — заявил он.
По словам Ушакова, администрация США продолжает громить отношения, а решение Вашингтона — это «сигнал о том, чтобы их топить и дальше».
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