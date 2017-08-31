Россия может снова сократить число дипломатов США

«Надо посмотреть по численности сотрудников, если в результате решения прекратить работу нашего генконсульства сократится и количество персонала, то может быть и ответная мера по сокращению сотрудников дипмиссии США в России», — заявил Джабаров.





31 августа американские власти потребовали Россию к 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову

28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена с 1 сентября только в Москве.