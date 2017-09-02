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Деловая газета «Взгляд»

Косачев обвинил Вашингтон в беспрецедентном нарушении Венской конвенции

Косачев обвинил США в нарушении Венской конвенции
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Предстоящие обыски в генконсульстве России в Сан-Франциско являются грубым и беспрецедентным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года со стороны Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. «Оставляя за скобками политическую и юридическую неправомочность решения о закрытии в принципе, решительно отрицаю право на проникновение американцев в служебные и жилые помещения генконсульства со ссылкой на то, что оно более не функционирует», — написал сенатор в Facebook.
Как подчеркнул глава международного комитета Совфеда, в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, базовом документе в сфере дипотношений, четко зафиксировано, что «даже в случае войны между государствами привилегии и иммунитеты сотрудников диппредставительств сохраняются до момента их отъезда из страны пребывания».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американские власти поручили спецслужбам провести в субботу, 2 сентября, обыски в здании генконсульства России в Сан-Франциско, включая квартиры сотрудников. Решение о закрытии консульства Вашингтон принял накануне.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия не станет торопиться с реакцией на эти действия, но без ответа их не оставит.
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