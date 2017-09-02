Косачев обвинил Вашингтон в беспрецедентном нарушении Венской конвенции

Предстоящие обыски в генконсульстве России в Сан-Франциско являются грубым и беспрецедентным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года со стороны Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев . «Оставляя за скобками политическую и юридическую неправомочность решения о закрытии в принципе, решительно отрицаю право на проникновение американцев в служебные и жилые помещения генконсульства со ссылкой на то, что оно более не функционирует», — написал сенатор в Facebook.

Как подчеркнул глава международного комитета Совфеда, в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, базовом документе в сфере дипотношений, четко зафиксировано, что «даже в случае войны между государствами привилегии и иммунитеты сотрудников диппредставительств сохраняются до момента их отъезда из страны пребывания».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американские власти поручили спецслужбам провести в субботу, 2 сентября, обыски в здании генконсульства России в Сан-Франциско, включая квартиры сотрудников. Решение о закрытии консульства Вашингтон принял накануне.