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Генконсул в Сан-Франциско прокомментировал новые ограничительные меры США
Решение США закрыть генконсульство России в Сан-Франциско вызывает «огромное сожаление». Об этом заявил российские генконсул в Сан-Франциско Сергей Петров.
«Решение вызывает огромное сожаление. Оно больно ударит по интересам и российских граждан, проживающих в том регионе, за который отвечало генконсульство, и по американским гражданам, которые также часто обращалось в наше генконсульство по поводу многих вопросов, в том числе, за получением российской визы», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что США требуют закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва изучит новые ограничительные меры Вашингтона.
30 июля российский лидер Владимир Путин заявил, что американская дипломатическая миссия будет сокращена на 755 человек.
США с 23 августа приостановили процедуру выдачи виз по всей России до 1 сентября.
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