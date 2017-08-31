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Москва изучит новые предписания США о закрытии консульства РФ и сообщит об ответе - Лавров
Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях.
Тиллерсон позвонил для того, чтобы проинформировать главу российского МИД о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США.
Лавров пообещал сообщить о реакции РФ после того, как в Москве будут тщательно изучены объявленные американцами новые меры.
Ранее сообщалось, что Госдеп США потребовал от России закрыть до 2 сентября консульство в Сан-Франциско, а также два объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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