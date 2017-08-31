Москва изучит новые предписания США о закрытии консульства РФ и сообщит об ответе - Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях.

Тиллерсон позвонил для того, чтобы проинформировать главу российского МИД о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США.

Лавров пообещал сообщить о реакции РФ после того, как в Москве будут тщательно изучены объявленные американцами новые меры.