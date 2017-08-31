Россия ответит на закрытие генконсульства в США

" Это хамство. На мой взгляд, спокойно наблюдать за этим, делая вид, что ничего не произошло, было бы неправильно. У нас есть силы, возможности и здравые люди, чтобы сформулировать и реализовать ответные шаги" , — сказал Климов.

По его словам, ответ не обязательно будет " зеркальным".

По словам сенатора, подобными шагами американские власти " делают все возможное и невозможное" , чтобы испортить и без того не находящиеся на хорошем уровне отношения России и США.

" Это совершенно не дружественный, не мотивированный шаг США" , — сказал Климов.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.