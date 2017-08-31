Посольство РФ в Британии отчитало журналиста за ложь

В российском дипломатическом представительстве в Лондоне назвали «отстоем» пропаганду Великобритании. Заявление посольства было опубликовано в аккаунте в Twitter.



Sorry, @Daaronovitch: UN says Russia is the world's third most attractive country for foreigners, beating Britain. Your propaganda sucks. pic.twitter.com/Ghxsv5nrvF— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 31 августа 2017 г.

«По данным ООН, Россия стала третьей в мире страной по привлекательности для иностранцев, обойдя Великобританию. Извините, но ваша пропаганда — отстой», — говорится в заявлении.

