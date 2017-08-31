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Посольство РФ в Британии отчитало журналиста за ложь
В российском дипломатическом представительстве в Лондоне назвали «отстоем» пропаганду Великобритании. Заявление посольства было опубликовано в аккаунте в Twitter.
Sorry, @Daaronovitch: UN says Russia is the world's third most attractive country for foreigners, beating Britain. Your propaganda sucks. pic.twitter.com/Ghxsv5nrvF— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 31 августа 2017 г.
«По данным ООН, Россия стала третьей в мире страной по привлекательности для иностранцев, обойдя Великобританию. Извините, но ваша пропаганда — отстой», — говорится в заявлении.
Соответствующим заявлением в посольстве прокомментировали статью журналиста The Times Давида Аароновича, озаглавленную «Как Запад может сокрушить ложь Кремля». В материале обозреватель утверждает, что Москва вынуждена вести агрессивную пропаганду против Запада по той причина, что не может предложить положительную повестку. По мнению Аароновича, Россия неминуемо проиграет в этой «идеологической войне» Западу.
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