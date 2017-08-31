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Что изменится в России с 1 сентября
Возмещение убытков при ДТП
С 1 сентября будет отменено страховое ограничение при возмещении убытков на число автомобилей, пострадавших в ДТП. До этого автовладелец мог рассчитывать на компенсацию только в том случае, если в аварии участвовали два транспортных средства, и оба они застрахованы по ОСАГО.
Нормы бесплатного провоза багажа в самолетах
В конце месяца в силу вступит акт об отмене обязательного бесплатного провоза багажа в самолётах для пассажиров с невозвратными билетами. Законопроект снимает с авиаперевозчиков обязанность бесплатно провозить багаж минимальной массой 10 килограммов. Акт был подписан 30 июля, он вступит в силу через 60 дней со дня принятия. Пассажиры с возвратными билетами по-прежнему смогут провозить багаж бесплатно.
Дипмиссию США в России покинут 745 сотрудников
Американская дипломатическая миссия в России станет на 745 сотрудников меньше. Все эти сотрудники обязаны 1 сентября покинуть территорию страны. Москва сделала предложение Вашингтону об уравнивании количества сотрудников дипмиссий в США и России до 455 человек 28 июля. В ответ на это США прекратили выдачу неиммиграционных виз россиянам. С 1 сентября это процедура возобновится только в Москве. Срок ожидания так называемой Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) составит 85 календарных дней. При оформлении студенческой визы — 36 дней. Заявители на другие типы визы будут ждать не менее 56 дней. Кроме того, в посольстве рекомендовали россиянам подавать документы на американскую визу в других странах, так как это не запрещается законами США.
Контроль за брокерами
С 1 сентября Банк России вводит в тестовом режиме меру, защищающую интересы клиентов и обеспечивающую большую стабильность финансового рынка. Речь идёт об усилении надзора за брокерами, использующими средства клиентов в своих интересах. Теперь их обяжут рассчитывать показатели краткосрочной ликвидности. Если мера будет признана эффективной, с середины 2018 года она станет обязательной.
Российское гражданство украинцам
С сентября граждане Украины смогут получить российский паспорт по упрощённой схеме. Согласно закону, украинцам больше не нужно будет ждать подтверждения отказа от гражданства страны от украинских властей. Для получения гражданства России достаточно будет лишь нотариально заверенного заявления об отказе от украинского гражданства.
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