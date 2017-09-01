Главные события у вас в почте
Захарова: США и их союзники создают в Сирию собственную зону влияния
Фото: www.vesti.ru
Международные структуры должны проверить информацию о том, что США и их союзники создают в Сирию собственную зону влияния. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, в министерстве обратили внимание на репортаж военного корреспондента «Вестей» Евгения Поддубного, передает «Россия 24». Ему удалось выяснить: бойцов так называемой вооруженной оппозиции, которые рассчитывали вместе с американцами воевать против ИГИЛ (запрещена в РФ), на деле чуть ли не вынуждали сражаться с правительственными войсками.
Оставить комментарий