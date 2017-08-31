Захарова назвала странными заявления, что РФ сама просила стать участником проекта Собибор



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела документальные свидетельства того, что именно польская сторона предлагала России стать участником проекта обновления Музея — Места Памяти в Собиборе, на что Москва с готовностью согласилась.

" Не следует вводить общественность в заблуждение, утверждая что российская сторона якобы сама и относительно недавно обратилась с просьбой включить ее в участники проекта, — отметила Захарова на брифинге в четверг. — Это очень странные заявления". " Еще в 2013 году министерство культуры Польши пригласило Россию подключиться к обновлению музея, и наша страна сразу же изъявила готовность принять участие, более того внести существенный финансовый вклад" , — напомнила представитель МИД РФ.





В качестве документального подтверждения своих слов дипломат продемонстрировала письмо первого замминиста культуры Польши Петра Жуковского на имя посла РФ в Польше Александра Алексеева от 21 марта 2014 года, в котором " польская сторона инициативно и очень аргументировано приглашает Россию принять участие в данном проекте".

" Заверения польской стороны о том, что решение о недопущении [России к участию в проекте] не является негативным для российской стороны выглядят просто нелепо" , — подчеркнула она.





Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея — Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение. Однако в июле 2017 года Варшава сообщила, что на заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество без участия России.