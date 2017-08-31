" Мне непонятно, откуда проистекают подобные " упражнения" , — добавил он.





Ранее Bloomberg опубликовало заметку о работе Орешкина в МЭР. В публикации говорилось, что глава ведомства приглашает на работу в министерство сотрудников из Citigroup, PricewaterhouseCoopers, McKinsey. Агентство также указывало, что полномочия Орешкина постепенно расширяются, а сам он является " негласным фаворитом президента РФ Владимира Путина".

Сам министр не стал комментировать публикацию, заявив, что просто выполняет свою работу.