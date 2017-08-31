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Песков ответил шуткой на просьбу прокомментировать слухи о "фаворите Путина"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о том, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал " фаворитом" российского лидера Владимира Путина, ответив на это шуткой. " Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как Bloomberg, поэтому не способен дать какую-то оценку таким проявлениям анализа" , — заявил Песков журналистам.
" Мне непонятно, откуда проистекают подобные " упражнения" , — добавил он.
Ранее Bloomberg опубликовало заметку о работе Орешкина в МЭР. В публикации говорилось, что глава ведомства приглашает на работу в министерство сотрудников из Citigroup, PricewaterhouseCoopers, McKinsey. Агентство также указывало, что полномочия Орешкина постепенно расширяются, а сам он является " негласным фаворитом президента РФ Владимира Путина".
Сам министр не стал комментировать публикацию, заявив, что просто выполняет свою работу.
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