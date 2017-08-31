СМИ сообщили, куда могли продать украденное снаряжение с военной базы в США



Злоумышленники могли перепродавать в РФ часть оружия и военного снаряжения на сумму один миллион долларов, украденного с военной базы Форт-Кемпбелл в штате Кентукки, предположительно, в период с 2013 по 2016 год, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на свидетельские показания в суде.

В среду в городе Нэшвилл, штат Теннесси, прошли судебные слушания по делу Джона Робертса, который обвиняется в мошенничестве, сговоре с целью кражи и продажи государственной собственности и нарушении закона о контроле над экспортом вооружений. Как отмечает агентство, предположительно, он участвовал в перепродаже украденного с базы Форт-Кемпбелл военного сражения, в том числе автоматов, деталей от оружия, бронежилетов, оружейных прицелов, шлемов и медицинского оборудования.





Как заявил в суде один из бывших " бизнес-партнеров" Робертса, Кори Уилсон, они находили военных, продаваших предметы с базы через частные объявления или Facebook, а затем пытались купить у них более дорогое снаряжение. По его словам, полученное таким образом вооружение впоследствии пересылалось покупателям в России, Китае, Мексике и других странах. Как заявил Уилсон, снаряжение продавалось покупателям за рубежом, в том числе через интернет-аукцион eBay

По этому делу также проходят шесть военнослужащих, заключивших сделку со следствием. Преступная схема действовала, предположительно, в период с 2013 по 2016 год. По данным командования специальных расследований сухопутных войск США, в это время военные и гражданские лица неоднократно встречались для передачи денег и снаряжения.