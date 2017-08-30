Правительство меняет людей на машины

Шесть из семи стимулирующих мер, предложенных правительством по программе повышения производительности труда, направлены на оснащение предприятий новым оборудованием.

Приоритетный проект «Повышение производительности труда» в среду, 30 августа, одобрил президиум совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте. Заседание прошло под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева . Проект разрабатывал и представлял министр экономического развития Максим Орешкин

Из материалов к заседанию, с которыми удалось ознакомиться «Газете.Ru» , следует, что технологическую революцию предлагается, прежде всего, поддерживать льготным финансированием (под 1%) через отдельную программу Фонда развития промышленности (ФРП) и льготным лизингом на покупку промышленного оборудования.

Кроме того, для предприятий-участников программы могут быть расширены перечни оснований для получения инвестиционного налогового кредита и снижение ставки такого кредита. Сегодня налоговым кредитом могут воспользоваться только предприятия ОПК, компании с социально-экономическими функциями, КБ и научно-исследовательские компании, инновационные компании, строительные организации, имеющие наивысший класс энергоэффективности. Его могут получить и отдельные сельхозпредприятия, относящиеся к зонам территориального развития.

Логика производственной модернизации означает внедрение современного оборудования и высвобождение избыточной рабочей силы. Запуск программы предложен уже в 2017 году.

Минэкономики рассчитывает, что эти меры уже в 2018 году дадут лишние 0,15 процентных пунктов ВВП экономического роста к уровню 2016 года. Дополнительный эффект в 2021 году оценен уже в 1 процентный пункт ВВП.

На президиуме также были определены первые шесть регионов, которые проведут индустриальный эксперимент уже в этом году. Это Самарская, Тульская и Тюменская области, Татарстан, Башкортостан и Пермский край. С 2018 года опыт предложено распространить еще на 10 регионов, среди которых упоминаются такие промышленные зоны, как Свердловская область и Санкт-Петербург. Еще пять регионов подали заявку на присоединение после 2018 года.

Для высвобождаемых работников правительство предлагает сформировать «механизм стимулирования самозанятости». Самозанятым предложены дополнительные отсрочки по уплате налогов и обязательных платежей, налоговые льготы на период становления бизнес-проекта и расширение перечня профессий, которые подпадают под юридическое определение «самозанятости».

Стоимость предлагаемых затрат для федерального бюджета относительно небольшая — всего 29,7 млрд руб до 2020 года.

Трудоустройство высвобождаемых работников начнется, согласно этим расчетам, в 2018 году. Стоимость трудоустройства федерального бюджета оценивается в 3,7 млрд руб в 2018 году, в 2020 году — 9,8 млрд руб. Основная нагрузка по трудоустройству ляжет на регионы — им предлагается совершенствовать институты занятости и обучать региональный менеджмент и руководство предприятий.

Конкретные предприятия пока не названы. На совещании упоминалась цифра в 150 предприятий в 2018 году и 850 предприятий к 2025 году.

Во время совещания Максим Орешкин подчеркивал, что необходимо создать условия, чтобы «люди не остались без работы, чтобы они не потеряли в уровне заработной платы». По его словам «очень важно, чтобы этот процесс был общим, чтобы те люди, которые высвобождаются с того или иного предприятия, имели возможность найти новое рабочее место, повысить свою квалификацию, внести свой вклад в рост производительности труда».

Дмитрий Медведев согласен, что «модернизация предприятий приведет и к высвобождению части работников». По его словам, «службы занятости, местные власти должны быть готовы к такому развитию событий, вовремя организовывать курсы переквалификации, активно помогать в поиске работы».

Кроме того, на том же заседании президиума была одобрен и проект международной кооперации и экспорта в промышленности. По совам Дмитрия Медведева, оба проекта связаны друг с другом. «Важно, чтобы наша индустрия ориентировалась не только на внутренний рынок, но и на экспорт», — подчеркнул премьер-министр.

Программа предусматривает поддержку таких отраслей, как авиастроение, автопром, железнодорожное машиностроение, сельхозмашиностроение. Как рассказал глава Минпрома Денис Мантуров , одно из новых направлений — «это льготное кредитование физических лиц за рубежом».

Например, на покупку Lada Vesta зарубежные потребители могут получить кредит под 4–5% годовых в валюте. При этом по другим зарубежным маркам кредиты предоставляются под 0,2–0,5%, не более 1%. «Поэтому мы будем субсидировать так же, как это происходит у нас в стране», — объяснил министр.

Эксперты скептически оценивают идеи правительства по стимулированию роста производительности.

Лилия Овчарова. «Инвестиции в модернизацию производства, конечно, могут дать эффект, но проблема с производительностью труда не только в этом заключается. Едва ли не главный вопрос — а что делать с теми работниками, которые будут уволены на модернизированном предприятии в результате роста производительности труда», — сказала «Газете.Ru» директор института социальной политики ВШЭ

Пока непонятно куда предполагается трудоустроить людей и кто создаст новые рабочие места для переобученных работников.

«Экономика в стагнации, спрос почти не растет, доходы падают. Откуда взяться спросу и, соответственно, новым рабочим местам?», — говорит Овчарова.

«В итоге с этой программой получится так, как у нас обычно бывает. Часть работников сократят, а трудоустраиваться им придется самим. Скорее всего, они попадут в сектор самозанятых, в неформальный сектор. А там производительность труда, как правило, еще ниже, чем на предприятиях. То есть у нас обычно сокращают рабочие места с низкой производительностью труда, а люди в итоге попадают в те сектора экономики, где производительность еще ниже: в торговлю, в сельское хозяйство», — говорит она.

Лилия Овчарова считает, что есть и другой вариант: уволенных с модернизированного предприятия отправить в службу занятости, регистрировать их там и платить пособие по безработице. И параллельно переобучать. В течение года-двух. Возможно, безработный и сам найдет работу.

Но в любом случае мифом о том, что в России низкая безработица, будет развенчан, а приток уволенных в результате модернизации производства испортит все статистику по безработным.

Но, по ее словам, для России такой вариант, в отличие от стран ОЭСР , трудно применить, поскольку такие программы очень затратны.

«Тех 30 млрд рублей, которые власти собираются выделить на программу производительности труда, не хватит не только на переобучение официально зарегистрированных безработных, но даже на выплату им пособий по безработице.

Хотя размер этих пособий в России даже ниже прожиточного минимума, чего, конечно же, нет в тех же европейских странах, где лишившийся работы, по крайней мере, в первые полгода получает порядка 40% от средней зарплаты», — резюмирует эксперт.