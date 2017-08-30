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Лавров предостерег Тиллерсона от военных шагов после пуска ракеты КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию вокруг ракетного пуска, произведенного КНДР, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Стороны констатировали, что данный шаг стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН. При этом С. В. Лавров вновь акцентировал безальтернативность поиска политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове и необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями. Одновременно подчеркнуто, что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР Россия считает контрпродуктивным и опасным», — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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