Госдеп: блокировка российских дипобъектов не означает закрытие самих миссий



Блокировка зданий, где находились торговые представительства РФ в США в Вашингтоне и Нью-Йорке, не означает закрытие самих миссий, речь лишь о соблюдении паритета на собственность между двумя дипкорпусами, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США

" Мы не закрываем офисы торговли, мы предпринимаем действия в отношении собственности. Данные действия были предприняты в контексте паритета собственности наших двух дипломатических миссий" , — сказал он.

