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Владимир Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС
Об этом сообщает ТАСС. Саммит проходит в городе Сямэнь на востоке страны.
Сегодня президент России проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Завтра глава государства примет участие в заседаниях саммита БРИКС в узком и расширенном составах, а также поучаствует во встрече с членами Делового совета БРИКС. Во вторник состоится дополнительная сессия в формате БРИКС+.
Также Путин проведет ряд отдельных двусторонних встреч. Запланированы переговоры с премьером Индии, президентом ЮАР, президентом Египта, премьер-министром Таиланда и президентом Мексики.
В перерывах между переговорами и заседаниями глава государства и его коллеги посетят открытие выставки фестиваля культуры стран БРИКС и концерт в честь гостей саммита.
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