Владимир Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС

Об этом сообщает ТАСС. Саммит проходит в городе Сямэнь на востоке страны.

Сегодня президент России проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином . Завтра глава государства примет участие в заседаниях саммита БРИКС в узком и расширенном составах, а также поучаствует во встрече с членами Делового совета БРИКС. Во вторник состоится дополнительная сессия в формате БРИКС+.

Также Путин проведет ряд отдельных двусторонних встреч. Запланированы переговоры с премьером Индии, президентом ЮАР, президентом Египта, премьер-министром Таиланда и президентом Мексики.

В перерывах между переговорами и заседаниями глава государства и его коллеги посетят открытие выставки фестиваля культуры стран БРИКС и концерт в честь гостей саммита.