Песков: ни с кем не намерен обсуждать свою семью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не намерен ни с кем обсуждать деятельность членов своей семьи.

Как сообщил Песков в ходе брифинга, он не видел появившиеся публикации о его сыне, поскольку не пользовался интернетом во время отпуска.

«Мне действительно об этом рассказали мои коллеги», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков признался, что «настороженно» относится к деятельности его дочери, которая занимается поддержкой общественных проектов, однако не будет ни с кем это обсуждать.

«Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать», — сказал он.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что «не намерен воспринимать хоть какую-то информацию» о его семье от кого бы то ни было.