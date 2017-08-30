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Песков: ни с кем не намерен обсуждать свою семью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не намерен ни с кем обсуждать деятельность членов своей семьи.
Как сообщил Песков в ходе брифинга, он не видел появившиеся публикации о его сыне, поскольку не пользовался интернетом во время отпуска.
«Мне действительно об этом рассказали мои коллеги», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков признался, что «настороженно» относится к деятельности его дочери, которая занимается поддержкой общественных проектов, однако не будет ни с кем это обсуждать.
«Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать», — сказал он.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что «не намерен воспринимать хоть какую-то информацию» о его семье от кого бы то ни было.
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