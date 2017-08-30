Посольство России направило Киеву ноту из-за инцидента с журналисткой Курбатовой

Российское посольство в Киеве направило запросы в правоохранительные органы , а также ноту в адрес МИД Украины, в которой потребовало принять меры в связи с инцидентом с журналисткой Первого канала Анной Курбатовой

«В связи с распространенной в СМИ информацией о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Анны Курбатовой посольство направило оперативные запросы в правоохранительные органы и ноту в МИД Украины», — передает ТАСС слова сотрудника посольства.

Он добавил, что в ноте посольство требует «принять срочные меры» для выяснения обстоятельств произошедшего с журналисткой и ее освобождения.