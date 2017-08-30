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Посольство России направило Киеву ноту из-за инцидента с журналисткой Курбатовой
Российское посольство в Киеве направило запросы в правоохранительные органы, а также ноту в адрес МИД Украины, в которой потребовало принять меры в связи с инцидентом с журналисткой Первого канала Анной Курбатовой.
«В связи с распространенной в СМИ информацией о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Анны Курбатовой посольство направило оперативные запросы в правоохранительные органы и ноту в МИД Украины», — передает ТАСС слова сотрудника посольства.
Он добавил, что в ноте посольство требует «принять срочные меры» для выяснения обстоятельств произошедшего с журналисткой и ее освобождения.
Ранее стало известно, что Анна Курбатова была похищена в Киеве, позже в СБУ заявили, что все происходит «в рамках законодательства», позже пояснив, что ее выдворят с территории Украины.
В августе Украина также выдворила со своей территории корреспондентку ВГТРК Тамару Нерсесьян — она рассказала, что ее задержали на улице и отвезли на длившийся три часа допрос в главный офис СБУ. А в июле была выдворена журналистка Мария Князева, которая, по заявлению СБУ, вела «деструктивную деятельность».
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