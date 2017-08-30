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Песков прокомментировал общественную деятельность дочери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал общественную деятельность своей дочери Елизаветы, сообщает «Интерфакс».
Отвечая на вопрос о публикациях, связанных с общественной деятельностью Елизаветы Песковой, в том числе о якобы ее работодателе — бизнесмене Умаре Джабраилове, Песков сказал, что у нее не было никаких работодателей.
"Это никак не связано (с Джабраиловым). Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей", — заявил он.
При этом Песков отметил, что настороженно относится к тому, что его дочь Елизавета занимается общественными проектами.
"Я настороженно к этому отношусь, но ни с кем это не хочу обсуждать", — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан бизнесмен и бывший член Совета Федерации от Чеченской Республики Умар Джабраилов.
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