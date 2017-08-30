Песков прокомментировал общественную деятельность дочери

Отвечая на вопрос о публикациях, связанных с общественной деятельностью Елизаветы Песковой, в том числе о якобы ее работодателе — бизнесмене Умаре Джабраилове , Песков сказал, что у нее не было никаких работодателей.

"Это никак не связано (с Джабраиловым). Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей", — заявил он.

При этом Песков отметил, что настороженно относится к тому, что его дочь Елизавета занимается общественными проектами.

"Я настороженно к этому отношусь, но ни с кем это не хочу обсуждать", — заявил Песков.