Песков рассказал, как относится к общественной деятельности дочери



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настороженно относится к деятельности своей дочери Елизаветы , которая занимается поддержкой общественных проектов.

" Я настороженно к этому отношусь. Но, опять же, ни с кем не хочу это обсуждать" , — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживает ли он решение дочери вернуться в Россию и заниматься общественными проектами.



Ранее стало известно о задержании в Москве бизнесмена Умара Джабраилова , который является основателем ассоциации " Аванти". В СМИ сообщали, что Елизавета Пескова сотрудничала с этой компанией.

" Это никак не связано. Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей" , — заявил Песков.