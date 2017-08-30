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Песков рассказал, как относится к общественной деятельности дочери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настороженно относится к деятельности своей дочери Елизаветы, которая занимается поддержкой общественных проектов.
" Я настороженно к этому отношусь. Но, опять же, ни с кем не хочу это обсуждать" , — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживает ли он решение дочери вернуться в Россию и заниматься общественными проектами.
Ранее стало известно о задержании в Москве бизнесмена Умара Джабраилова, который является основателем ассоциации " Аванти". В СМИ сообщали, что Елизавета Пескова сотрудничала с этой компанией.
" Это никак не связано. Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей" , — заявил Песков.
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