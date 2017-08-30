Обзор зарубежных СМИ: На Западе придумали, как сломить Кремль

Пришельцы помогают русским и китайцам теснить Запад

Китай и Россия смогут превзойти США и остальные страны Запада с помощью информации и технологий, которые получают от пришельцев. Такое смелое предположение сделал редактор международного журнала альтернативных новостей Nexus Magazine Дункан Роадс, пишет Daily Express

Так, Роадс считает, что в настоящее время усиливается авторитет новой силы. Она во главе с Китаем объединяет «крайне недовольные» страны, к которым относится и Россия. Эта «новая сила» продолжает укрепляться потому, что китайцы вместе с союзниками получают от своих космических покровителей намного больше научно-технических секретов, чем их западные конкуренты, полагает Роадс. При этом Запад понимает, что его время подходит к концу и отчаянно пытается сохранить контроль над нефтяными поставками на Ближнем Востоке.

Европейцы хотят отдыхать в Крыму

Маурер сообщил, что во время встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в Крыму 18 августа они обсуждали проект «Народная дипломатия», который нацелен на развитие контактов между немцами и жителями Крыма. В частности, планируется обмен студентами между Германией и Крымом.

Немецкий политик предлагает ввести безвиз с Россией, чтобы сломить Кремль

Западу для противодействия России следует бороться с «дезинформацией» и сохранять единство, пишет в Neue Zürcher Zeitun g депутат бундестага Марилуизе Бек. Кроме того, Кроме того, ЕС нужно отменить визовый режим, чтобы как можно больше россиян увидели «лучшую жизнь на Западе», считает политик.

Так, она предлагает противопоставить свободу «пропагандистской машине Кремля, отравляющей разум своих граждан». По ее мнению, как только россияне увидят Запад с его свободой мнений и СМИ, без коррупционного обмана, так режим в Кремле сразу пошатнется.

На юге Испании правит чеченская мафия

Издание L& #x27; Espresso полагает, что за убийством итальянца Никколо Чатти в Испании может стоять чеченская мафия. Такая гипотеза выдвигается, поскольку Коста-Брава находится под контролем восточных организаций, в частности российских, говорится в статье.

Отмечается, что большинство заведений там — во власти чеченской и грузинской мафии, а также кланов из Санкт-Петербурга. Чеченская мафия — «Община» — жестокая организация. Поэтому убившие Никколо Чатти чеченцы заслуживают глубокого расследования, а не банальных обвинений в драке, полагает автор материала. В частности, он требует выяснить, к каким структурам они принадлежат, с каким отелем или рестораном связаны.

Сколько «Армат» построит Россия?

Россия объявила, сколько она построит смертоносных танков «Армата». Так, по словам чиновников, Москва к 2020 году построит 100 основных боевых танков «Армата». Это заявление положило конец фантазиям, согласно которым Кремль к этому времени создаст целую армаду новых грозных машин в количестве 2300 единиц, пишет The National Interest

Универсальная боевая платформа «Армата» является базой для основного боевого танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15, ремонтно-эвакуационной машины Т-16 и другой техники. При этом в семейство «Арматы» могут включить тяжелую самоходную артиллерийскую установку с орудием увеличенного калибра. Т-14 обладает серьезной огневой мощью, имея новую пушку 2A82-1M калибра 125 миллиметров. На этом «убийце танков» могут в будущем установить 152-миллиметровое орудие, которое в настоящее время используется в самоходной гаубице 2С35 «Коалиция-СВ».