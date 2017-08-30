Путин назвал ключевым приоритетом России сохранение природы Севера

Николай Патрушев. Приветствие российского лидера на открытии VII международной встречи стран Арктического совета зачитал секретарь Совета безопасности России

«Россия уделяет приоритетное внимание комплексному развитию своих северных территорий, реализует здесь долгосрочную стратегию по расширению логистической инфраструктуры, созданию условий для социально-экономического и промышленного роста. В осуществлении этих планов мы готовы к тесной кооперации со всеми заинтересованными сторонами. При этом нашим ключевым приоритетом остается защита уникальной природной среды Севера, самобытной культуры и образа жизни малочисленных коренных народов», — подчеркнул президент.