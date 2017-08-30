Российский генконсул рассказал о перспективах отношений Москвы и Вашингтона



Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников считает, что в ближайшее время в российско-американских отношениях не предвидится ничего позитивного, однако даже в этой ситуации российским дипломатам нужно продолжать работать.

" Касаясь ближайших перспектив американо-российских отношений, предпочту воздержаться от прогнозов. Думается, что здравый смысл у американской стороны все же появится, и нагнетаемая в США русофобия остановится. Именно американцы должны осознать всю ситуацию и начать понемногу отыгрывать назад. Из того, что я вижу, слышу, читаю, из того, что происходит в конгрессе, что говорят американские политики, пока ничего позитивного от США ожидать нам не приходится. Но в этой ситуации российским дипломатам все равно нужно заниматься своим делом" , — сказал Овсянников в интервью газете " Комсомольская правда".





Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД , эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.