В Литве установили новый передатчик, направленный на борьбу с " российской пропагандой". С его помощью из страны на Беларусь и Россию будет транслироваться СМИ, финансируемое Конгрессом США , сообщает BaltNews.lt.

По данным портала, вещание будет на русском и белорусском языках.

Предыдущий передатчик был установлен 52 года назад. Производитель устройства обещает, что новый практически невозможно заглушить.