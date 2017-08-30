Главные события у вас в почте
Литовская борьба с "российской пропагандой" оказалась финансируемой США
В Литве установили новый передатчик, направленный на борьбу с " российской пропагандой". С его помощью из страны на Беларусь и Россию будет транслироваться СМИ, финансируемое Конгрессом США, сообщает BaltNews.lt.
По данным портала, вещание будет на русском и белорусском языках.
Предыдущий передатчик был установлен 52 года назад. Производитель устройства обещает, что новый практически невозможно заглушить.
Оставить комментарий