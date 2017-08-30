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Сын Трампа согласился ответить в сенате по делу о "связях" с Россией
Сын президента США Дональд Трамп-младший согласился выступить в сенате в связи с обвинениями в якобы имеющихся его связях с Россией, передает CNN.
Отмечается, что заседание сената пройдет в закрытом режиме. Дата его проведения еще не установлена.
Расследованием дела занимается юридический комитет сената.
Ранее президент США Дональд Трамп пошутил, что следующим даст показания по делу о «вмешательстве» России его 11-летний сын Бэррон.
В июне 2016 года Трамп-младший встретился с российским юристом Натальей Весельницкой, намереваясь получить компромат на соперника своего отца в предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Тем не менее встречу он охарактеризовал как «трату времени», поскольку в действительности речь о компромате на Клинтон в ходе встречи не поднималась.
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