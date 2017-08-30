Сын президента США Дональд Трамп-младший согласился выступить в сенате в связи с обвинениями в якобы имеющихся его связях с Россией, передает CNN

Отмечается, что заседание сената пройдет в закрытом режиме. Дата его проведения еще не установлена.

Расследованием дела занимается юридический комитет сената.

Ранее президент США Дональд Трамп пошутил, что следующим даст показания по делу о «вмешательстве» России его 11-летний сын Бэррон.