Немецкий МИД испугался «ледникового периода» в отношениях с Россией



Немецкий МИД заявил, что опасается наступления «ледникового периода» в отношениях Запада и России. Об этом сообщает Reuters.



«Нас, европейцев, очень беспокоят непредвиденные последствия, которые для Европы могут иметь американские санкции против России, — объяснил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль . — Мы не хотим полностью разрушать наши деловые отношения с Россией, особенно это касается энергетического сектора. Мы опасаемся, что санкции могут также привести к новому ледниковому периоду в отношениях между Россией и США и Западом».



По словам Габриэля, он побеседовал с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, и тот сообщил ему, что президент Дональд Трамп согласился впредь координировать санкции с американскими союзниками. От Москвы же, отметил министр, Европа ждет выполнения Минских соглашений. «Это бы стало стартовой точкой для улучшения отношений», — объяснил Габриэль.

2 августа Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который Конгресс принял в конце июля. Документом предусматривается ряд ограничений, которые касаются возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний. МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября сократить общее количество персонала дипмиссии на территории страны на 755 человек.



С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране.