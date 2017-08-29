Жириновский назвал три главные ошибки Путина на посту президента

В интервью блогеру Юрию Дудю глава либерал-демократов назвал три раза, когда он «жестко» выступал против Путина. Первой ошибкой президента, заявил Жириновский, был отказ от укрупнения субъектов РФ.

«Они шесть (автономных округов — ред) убрали и остановились, это ошибка, нужно было продолжать», — сообщил политик.

Второй ошибкой Путина было отказаться от присоединения Украины к России, заявил Жириновский . По его мнению, «нужно было брать» всю страну, а не только Крым. А третьей ошибкой президента в глазах либерал-демократа стало то, что он так и не разработал эффективные меры по поддержке малого бизнеса.

«Не получается с малым бизнесом. Обещают, обещают… но мы не даем толчок. У нас бы давно уже была мощнейшая экономика… Дай команду полиции и ФСБ защитить малый бизнес. Никто ничего не дает — и до сих пор перехват частной собственности, рейдерский захват», — сообщил Жириновский, добавив, что это три главные ошибки Путина , но он мог бы назвать еще несколько десятков.