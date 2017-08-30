Главные события у вас в почте
Эксперт объяснил желание депутатов перенести начало учебного года на октябрь
Инициатива о переносе начала учебного года парламентариями ЛДПР заключается, по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадима Деньгина, в том, что большинство людей просто не успевает отдохнуть.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на слова Деньгина, август является самым жарким месяцем в году и многие родители просто не успевают переключиться после летних отпусков на подготовку своих детей к школе.
Эксперт полагает, что перенос учебного года на октябрь позволит россиянам подольше наслаждаться теплым временем года и продуктивнее работать весь год.
Оставить комментарий