Эксперт объяснил желание депутатов перенести начало учебного года на октябрь

Инициатива о переносе начала учебного года парламентариями ЛДПР заключается, по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадима Деньгина , в том, что большинство людей просто не успевает отдохнуть.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на слова Деньгина, август является самым жарким месяцем в году и многие родители просто не успевают переключиться после летних отпусков на подготовку своих детей к школе.

Эксперт полагает, что перенос учебного года на октябрь позволит россиянам подольше наслаждаться теплым временем года и продуктивнее работать весь год.