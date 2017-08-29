ТОКИО, 29 авг — РИА Новости Ксения Нака . Япония призывает Россию и Китай занять более «активную и конструктивную позицию» в отношении КНДР, об этом перед журналистами заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Роль Китая и России крайне важна. На различных уровнях мы призываем (их — ред.) занять более активную и конструктивную позицию в отношении КНДР. Мы на порядок форсируем эти усилия", — приводит слова генсека агентство Киодо.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая полетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2», полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой «Хвасон-12». На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.