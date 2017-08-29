Есть у девальвации конец



Сентябрьский прогноз Минэкономики будет предполагать более сильный номинальный курс рубля, а при возможном ослаблении доллара — прекращение снижения его реального курса. Дискуссия о поддержке промышленности слабым рублем, вероятно, закончена: при нынешней политике ЦБ российская валюта стабильна, Минфин устраивают темпы сокращения бюджетного дефицита, а устраивающих всех инструментов для «мягкой» девальвации сейчас у правительства нет. К дискуссии о рубле придется неизбежно возвращаться: к 2019 году Минэкономики ожидает снижения счета текущих операций через два года до 0,4% ВВП, и это вновь изменит правила игры для национальной валюты.



Агентство Reuters вчера распространило со ссылкой на рабочие материалы Минэкономики предварительные данные измененного макропрогноза ведомства на 2017 и 2018–2020 годы — в том числе оценки номинального ВВП в сценарных условиях, динамику ВВП год к году, расчеты счета текущих операций и среднегодового курса рубля к доллару США. Речь, судя по всему, идет о материалах к последним рабочим совещаниям в Белом доме перед рассмотрением сопровождающих бюджет документов в последних числах августа — начале сентября. Минэкономики теоретически может изменить параметры прогноза и после принятия бюджета Госдумой , но на практике сентябрьская версия — последняя, влияющая на его базовые параметры.

Минэкономики взяло паузу в комментариях по опубликованным цифрам, их, впрочем, не опровергая. Сообщения Reuters в первую очередь важны для мировых игроков на рынке валюты, и новость от 28 августа содержит ключевую информацию для них: Минэкономики, а с большой вероятностью, и Минфин, опирающийся на данные прогноза, впервые соглашаются с тем, что существенного ослабления рубля в течение ближайших лет ожидать все же не приходится. Вероятно, в сентябре ожидается и формальное завершение как минимум полугодовой большой дискуссии в правительственных кругах о том, нужна ли России «валютная война» и имеет ли смысл ее выигрывать.



В предыдущей (апрельской) версии расчетов Минэкономики предполагалось, что среднегодовой курс рубля к доллару США составит в 2017 году 64,2 руб. /$, в 2018 году он снизится до 69,8 руб. /$, в 2019 году — до 71,2 руб. /$ и в 2020-м — до 72,7 руб. /$. Оценки по курсу рубля в 2017 году, сделанные в июне, в целом уже нерелевантны. Несмотря на то что зависимость российской валюты от цены на нефть в последние месяцы снизилась, нефтяные цены остаются основным драйвером укрепления и ослабления рубля. Ранние версии прогноза предполагали, что нефть в среднем в 2017 году будет стоить все те же $40 за баррель (цена отсечения в новом «бюджетном правиле»). Первый квартал 2017 года, когда нефть стоила чуть менее $50 за баррель, заставил эти расчеты корректировать — уже в апреле среднегодовая цена нефти рассчитывалась как $45,6 за баррель. Нынешняя же версия предполагает среднегодовую цену нефти в $49 за баррель — а среднегодовой курс доллара должен составить 59,7 руб. /$ (примерно текущий курс).





Ведомство Максима Орешкина почти не имеет возможности отказаться от главной неформальной договоренности с Минфином и ЦБ — бюджетные прогнозы на 2018–2020 годы рассчитываются из $40 за баррель плюс ожидаемая инфляция в США — то есть вне зависимости от текущей конъюнктуры, в бюджетном прогнозе на 2019 год нефть должна стоить $41,6, а на 2020 год — $42,4 за баррель. Однако в сентябрьской версии прогноза аналитики Минэкономики от этого принципа отходят — на 2018 год цена нефти ожидается в $43,8 за баррель, что предполагает как минимум отсутствие потрясений на нефтяных рынках до первого квартала 2018 года.

При этом рубль в расчетах Минэкономики на 2018 год стоит 64,7 руб. /$ — на 7% выше прежнего прогноза.



На 2019 год отклонение сентябрьского прогноза от апрельского чуть выше — 7,4% (среднегодовой курс на 2019 год — 66,9 руб. /$), а на 2020-й — 6,4% (68 руб. /$). Следует отметить, что на 2019–2020 годы Минэкономики возвращается к старым договоренностям — расчетная цена нефти в 2019 году составляет в прогнозе те же $41,6 за баррель, на 2020 год — $42,4 за баррель. Сейчас, до публикации Минэкономики полных расчетов по прогнозу платежного баланса, возможны только грубые оценки параметров реального эффективного курса к корзине торговых партнеров РФ, который обычно употребляется ЦБ как главный индикатор ослабления или укрепления реального курса рубля. Тем не менее очевидно, что Минэкономики теперь считает маловероятным сильное ослабление реального курса до 2020 года — если цены на нефть сохранятся на уровне $50 за баррель, рубль будет находиться в диапазоне 59–62 руб. /$.



Мало того, при некотором ослаблении курса доллара США к евро вполне вероятно и возвращение к укреплению реального эффективного курса рубля по докризисному сценарию. Оценки счета текущих операций из прогноза Минэкономики показывают, что ведомство ожидает снижения этого показателя в 2018 году до 0,5% ВВП, а в 2019–2020 годах — и почти до нуля (0,1% ВВП). На практике логика Минэкономики предполагает, что обнуления текущего счета следует ждать при более высоких (на 20% выше прогноза) нефтяных ценах в начале, а не в конце 2019 года — видимо, ведомство в этом убеждают высокие темпы восстановления импорта, в первую очередь инвестиционного.



Ожидание стабильного курса рубля на уровне, ранее считавшемся ведомством Максима Орешкина завышенным, совпадает с повышением прогноза динамики ВВП на 2017–2020 годы — в этом году Минэкономики ждет его роста на 2,1% (см. стр. 2), в 2018–2020 годах — на 2,1–2,3% при апрельских ожиданиях в 1,5%. Такое изменение невозможно интерпретировать иначе, как согласие с тезисом «крепкий рубль не помешает некоторому ускорению экономического роста». Впрочем, реализация идеи планово крепкого рубля вряд ли может быть долгосрочным курсом. 0,1% ВВП счета текущих операций — это порог, после которого рубль будет вести себя, видимо, принципиально иначе, особенно если учесть, что на деле правительство еще не привыкло к идее полностью сбалансированного бюджета, и в реальности его дефицит сохраняется, а емкость внутреннего рынка госдолга (внешние займы ограничены санкциями и страновыми рисками) еще невелика. Впрочем, даже год крепкого рубля при инфляции в 4% годовых — это очень хороший прогноз для инвесторов в РФ.



Дмитрий Бутрин